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Факты ICTV. Спорт (02.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 2 октября: донецкий Шахтер сегодня сыграет свой второй матч группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА; нидерландский Аякс пожалует в гости к мюнхенской Баварии; сегодня в Киеве продолжит работу Конгресс WBC, который впервые принимает украинская столица.

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