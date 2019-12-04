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Факты ICTV. Спорт (04.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 4 декабря: вице-чемпион Украины Динамо Киев усилился очередным нападающим. 19-летний игрок молодежной сборной Бельгии Ибрагим Каргбо перебрался в Киев в статусе свободного агента, то есть бесплатно; в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде в эту субботу состоится самый ожидаемый реванш года: Джошуа против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 3 декабря.

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