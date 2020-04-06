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Факты ICTV. Спорт (06.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 6 аперля: футбольные еврокубки могут отменить, в УЕФА заявляют, что доигрывать сезон в сентябре или октябре будет крайне проблематично; только Беларусь продолжает играть в футбол и радовать болельщиков на трибунах; второй этап виртуального чемпионата Формулы-1 в прямом эфире собрал у экранов почти 300 тыс. фанатов автогонок.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт 12:45 за 4 апреля.

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