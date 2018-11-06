Факты ICTV. Спорт (06.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 6 ноября: Мо Салах сравнялся с Роналду и Месси – теперь у него есть памятник; Андрей Шевченко объявил полный состав футболистов на подготовку к ближайшим матчам; в 4 туре представители Украины будут пытаться добыть крайне нужные победы в еврокубках.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 10:15



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