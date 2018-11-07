Факты ICTV. Спорт (07.11.2018)
Самые актуальные спортивные события 7 ноября: четвертый тур Лиги чемпионов УЕФА стартовал несколькими неожиданными результатами; Шахтер попытается отобрать очки у Манчестер Сити; появились обвинения в адрес руководства Манчестер Сити в создании схемы для обхода финансовых требований УЕФА.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-07
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