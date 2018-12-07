Факты ICTV. Спорт (07.12.2018)

Самые актуальные спортивные события 7 декабря: супербой – Ломаченко против Хосе Педраса пройдет в Нью-Йорке уже завтра; испанская полиция попытается предотвратить дракам футбольных болельщиков из Аргентины; на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке украинка выиграла индивидуальную гонку на 15 километров.

Опубликовано Декабрь, 07 в 10:02



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