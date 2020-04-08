Факты ICTV. Спорт (08.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 8 апреля: FIFA хочет автоматически продлить контракты всех футболистов, соглашения которых заканчиваются 30 июня, до фактического завершения нынешнего сезона; почти половину работников Формулы-1 отправили в принудительные отпуска; глава UFC Дэйна Уайт изо всех сил пытается спасти свой бизнес, руководитель ведущей организации единоборств не хочет отменять турнир, который запланирован на 18 апреля.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 7 апреля.

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