Факты ICTV. Спорт (08.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 8 ноября: разгромным поражением завершился для донецкого Шахтера матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА; Бавария гарантировала себе выход в плей-офф; Александр Усик впервые будет отстаивать все свои чемпионские пояса в поединке с британцем Тони Беллью.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 10:02



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