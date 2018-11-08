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Факты ICTV. Спорт (08.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 8 ноября: разгромным поражением завершился для донецкого Шахтера матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА; Бавария гарантировала себе выход в плей-офф; Александр Усик впервые будет отстаивать все свои чемпионские пояса в поединке с британцем Тони Беллью.

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