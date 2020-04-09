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Факты ICTV. Спорт (09.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 9 апреля: чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был состояться в начале августа 2021 года в США, перенесли на середину июля 2022 года; вариант прекратить и уже не доигрывать нынешний футбольный сезон в Украине, пока не рассматривается; для белорусского футбола и местных болельщиков карантин так и не наступил.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 8 апреля.

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