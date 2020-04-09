Факты ICTV. Спорт (09.04.2020)
Самые актуальные спортивные события 9 апреля: чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был состояться в начале августа 2021 года в США, перенесли на середину июля 2022 года; вариант прекратить и уже не доигрывать нынешний футбольный сезон в Украине, пока не рассматривается; для белорусского футбола и местных болельщиков карантин так и не наступил.
Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 8 апреля.
2020-04-09
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.