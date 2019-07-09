Факты ICTV. Спорт (09.07.2019)

Самые актуальные спортивные события 9 июля: лидеры украинского футбола Шахтер и Динамо сыграли свои предпоследние товарищеские матчи на сборах в Австрии; бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека дал первую пресс-конференцию в должности наставника итальянской Ромы; Тайсон Фьори снова будет драться за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 8 июля.

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