Факты ICTV. Спорт (09.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 9 августа: завтра на отечественных футбольных болельщиков ждет, безусловно, интересный поединок. Динамо Киев будет принимать Шахтер в третьем туре чемпионата Украины; уже 5 медалей получила сборная Украины в чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Все таки поднялся на пьедестал 13-летний украинский вундеркинд – Алексей Середа.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 8 августа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.