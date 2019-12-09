Факты ICTV. Спорт (09.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 9 декабря: перспективы Динамо Киев уйти на зимний перерыв хотя бы в числе первых трех команд украинской Премьер-Лиги становятся все более призрачными; победу на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту получил Томми Форд; не за победу, а за эмоции соревновались на американском горнолыжном курорте Сандей Ривер.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 6 декабря.

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