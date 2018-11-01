Факты ICTV. Спорт (1.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 1 ноября: финалисты прошлого футбольного Кубка Украины Шахтер и Динамо Киев не без труда, но вышли в четвертьфинал нынешнего розыгрыша этого трофея; полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский и дальше поражает результативностью; на последнем теннисном турнире сезона серии Мастерс в Париже продолжается борьба.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 11:50



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