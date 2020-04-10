Факты ICTV. Спорт (10.04.2020)
Самые актуальные спортивные события 10 апреля: Сборная Украины по футболу оставила за собой 24-ю позицию в мировом рейтинге и 15 место в сборных Европы; из-за приостановленного сезона все клубы АПЛ понесли убытки более чем 1 млрд евро; менее всего оптимистичны прогнозы о возобновлении футбольного чемпионата сейчас в Шотландии, там официально продолжили паузу в сезоне минимум до 10 июня.
Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 9 апреля.
2020-04-10
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.