Факты ICTV. Спорт (10.07.2019)
Самые актуальные спортивные события 10 июля: украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в истории пробилась в полуфинал турнира серии Грэнд Слэм; киевское Динамо одержало победу в своем четвертом товарищеском матче на сборе в Австрии; украинский вратарь Реала Андрей Лунин отправился с мадридцами на сборы в Канаду.
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2019-07-10
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