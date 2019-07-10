Факты ICTV. Спорт (10.07.2019)

Самые актуальные спортивные события 10 июля: украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в истории пробилась в полуфинал турнира серии Грэнд Слэм; киевское Динамо одержало победу в своем четвертом товарищеском матче на сборе в Австрии; украинский вратарь Реала Андрей Лунин отправился с мадридцами на сборы в Канаду.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 9 июля.

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