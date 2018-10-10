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Факты ICTV. Спорт (10.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 10 октября: сборная Украины по футболу сегодня сыграет первый товарищеский матч в новом сезоне; подготовку к матчам в Лиге наций начали и бывшие чемпионы мира – немцы; Элина Свитолина уже на этой неделе может квалифицироваться на итоговый турнир года в Сингапуре.

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