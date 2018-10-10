Факты ICTV. Спорт (10.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 10 октября: сборная Украины по футболу сегодня сыграет первый товарищеский матч в новом сезоне; подготовку к матчам в Лиге наций начали и бывшие чемпионы мира – немцы; Элина Свитолина уже на этой неделе может квалифицироваться на итоговый турнир года в Сингапуре.

Опубликовано Октябрь, 10 в 11:14



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.