Факты ICTV. Спорт (10.10.2018)
Самые актуальные спортивные события 10 октября: сборная Украины по футболу сегодня сыграет первый товарищеский матч в новом сезоне; подготовку к матчам в Лиге наций начали и бывшие чемпионы мира – немцы; Элина Свитолина уже на этой неделе может квалифицироваться на итоговый турнир года в Сингапуре.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-10
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