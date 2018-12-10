Факты ICTV. Спорт (10.12.2018)

Самые актуальные спортивные события 10 декабря: разгромными победами лидеров завершился последний в этом году тур украинской футбольной Премьер-Лиги; чтобы снова избежать столкновений, в Мадрид попали только самые дисциплинированные фаны команд, поэтому празднование бело-красных в испанской столице выглядело несколько сдержанным, как для футбольных болельщиков из Латинской Америки.

Опубликовано Декабрь, 10 в 11:02



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