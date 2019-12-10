Факты ICTV. Спорт (10.12.2019)
Самые актуальные спортивные события 10 декабря: в весенней части украинского футбольного чемпионата в Премьер-лиге начнется использования на матчах видеоасистента арбитра – ВАС; четыре года дисквалификации – такое наказание россиянам оставит в силе и Международный спортивный арбитражный суд, в этом убеждены чиновники Всемирного антидопингового агентства.
Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 9 декабря.
2019-12-10
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