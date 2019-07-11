Факты ICTV. Спорт (11.07.2019)

Самые актуальные спортивные события 11 июля: сборные Нигерии и Сенегала стали первыми участниками полуфинала Кубка африканских наций; мадридский Реал представил своего очередного новичка – бразильского защитника Эдера Милитао; Рафаэль Надаль в четвертьфинале не испытал трудностей с американцем Сэмом Куэрри.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 10 июля.

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