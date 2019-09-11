Факты ICTV. Спорт (11.09.2019)

Самые актуальные спортивные события 11 сентября: украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла на соревнованиях в Минске, установив личный рекорд 2 метра 2 сантиметра; сборная Украины по футболу свела вничью на товарищеском поединке против команды Нигерии; в Уэльсе впервые в истории три мотогонщики фристайлера одновременно друг за другом выполнили тройное сальто.

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