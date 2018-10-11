Факты ICTV. Спорт (11.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 11 октября: в Буэнос-Айресе продолжаются юношеские олимпийские игры; сборная Украины свела вничью товарищеский матч против команды Италии; Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого 750 тыс. долларов.

Опубликовано Октябрь, 11 в 10:55



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