Факты ICTV. Спорт (11.10.2018)
Самые актуальные спортивные события 11 октября: в Буэнос-Айресе продолжаются юношеские олимпийские игры; сборная Украины свела вничью товарищеский матч против команды Италии; Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого 750 тыс. долларов.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-11
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.