Факты ICTV. Спорт (11.12.2018)

Самые актуальные спортивные события 11 декабря: украинская теннисистка одержала победу на выставочном турнире во французском Кане; сегодня стартует заключительный тур группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА; болельщики аргентинского Ривер Плейт не были бы собой, если бы опять не устроили массовые беспорядки и очередные столкновения с полицией.

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