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Факты ICTV. Спорт (12.06.2019)

Самые актуальные спортивные события 11 июня: на чемпионате планеты в Польше мы обыграли грозного соперника – Италию; Паулу Фонсека – новый тренер итальянской Ромы; главный теннисный бунтарь Ник Кирьос, который пропустил Роллан Гаррос после скандального поведения на турнире в Риме, завершил свои выступления уже на старте соревнований в Штутгарте.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV. Спорт (11.06.2019).

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