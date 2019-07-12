Факты ICTV. Спорт (12.07.2019)

Самые актуальные спортивные события 12 июля: еще одной серебряной наградой пополнилась копилка сборной Украины на Универсиаде; украинский полузащитник Андрей Ярмоленко впервые с октября прошлого года, когда получил тяжелую травму, сыграл матч за свой клуб Вест Хэм; Элина Свитолина остановилась в шаге от финала самого престижного турнира на травяных покрытии – Уимблдона.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 11 июля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.