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Факты ICTV. Спорт (12.07.2019)

Самые актуальные спортивные события 12 июля: еще одной серебряной наградой пополнилась копилка сборной Украины на Универсиаде; украинский полузащитник Андрей Ярмоленко впервые с октября прошлого года, когда получил тяжелую травму, сыграл матч за свой клуб Вест Хэм; Элина Свитолина остановилась в шаге от финала самого престижного турнира на травяных покрытии – Уимблдона.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 11 июля.

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