Факты ICTV. Спорт (12.09.2019)
Самые актуальные спортивные события 12 сентября: новичок донецкого Шахтера Евгений Коноплянка провел первую полноценную тренировку с горняками; в этот уикенд стартует уже четвертый чемпионат Украины по хоккею в УХЛ; бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в эту субботу в Лас-Вегасе проведет бой против шведа Отто Валлин, для которого это пока будет самый большой вызов в карьере.
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2019-09-12
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