Факты ICTV. Спорт (12.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 12 октября: Португалия закрепилась на первом месте своей группы в Лиге наций УЕФА; Элина Свитолина сохраняет неплохие шансы попасть на финальный турнир WTA в Сингапуре; Валерий Горбань может стать первым украинцем, который выиграет чемпионат Эстонии по авторалли.

Опубликовано Октябрь, 12 в 10:44



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