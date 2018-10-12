Факты ICTV. Спорт (12.10.2018)
Самые актуальные спортивные события 12 октября: Португалия закрепилась на первом месте своей группы в Лиге наций УЕФА; Элина Свитолина сохраняет неплохие шансы попасть на финальный турнир WTA в Сингапуре; Валерий Горбань может стать первым украинцем, который выиграет чемпионат Эстонии по авторалли.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-12
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.