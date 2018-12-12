Факты ICTV. Спорт (12.12.2018)

Самые актуальные спортивные события 12 декабря: несмотря на возможный снегопад, донецкий Шахтер сегодня должен решать свою дальнейшую еврокубковую судьбу; в остальных сегодняшних матчах Лиги Чемпионов, развернется борьба чисто за первое место в группах. Ожесточенное противостояния ожидают на Йохан Кройф Арене, где Аякс будет принимать Баварию.

Опубликовано Декабрь, 12 в 11:12



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