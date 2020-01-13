Факты ICTV. Спорт (13.01.2020)

Самые актуальные спортивные события 13 января: украинка Ольга Харлан выиграла турнир серии Гран-При в Канаде; несмотря на то, что к возобновлению сезона в украинском чемпионате еще больше месяца, отечественные клубы уже понемногу выходят из отпуска; престижные раллийные гонки планеты – Дакар в этом году впервые приняла Саудовская Аравия.

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