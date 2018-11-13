Факты ICTV. Спорт (13.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 13 ноября: сегодня подопечные Андрея Шевченко на НСК Олимпийском проведут открытую тренировку для фанатов; сборная Испании уже на этой неделе может выйти из своей группы в плей-офф; в Лондоне набирает обороты Итоговой турнир года ATP Finals – где 8 лучших теннисистов планеты определяют абсолютного чемпиона.

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