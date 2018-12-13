Факты ICTV. Спорт (13.12.2018)

Самые актуальные спортивные события 13 декабря: Донецкий Шахтер весной продолжит свои выступления в Лиге Европы УЕФА; сегодня свой заключительный матч группового этапа Лиги Европы сыграет Динамо Киев; в Бразилии определился победитель второго по престижности клубного турнира – Копа Судамерикана.

Опубликовано Декабрь, 13 в 11:09



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