Факты ICTV. Спорт (13.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 13 декабря: Динамо Киев следующей весной останется без Еврокубков; официально закончились Еврокубки и для Александрии, которая проиграла и последний поединок – бельгийском Генту; Александр Усик и Энтони Джошуа могут встретиться в ринге уже в течение следующих шести месяцев.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 12 декабря.

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