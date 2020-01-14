Факты ICTV. Спорт (14.01.2020)

Самые актуальные спортивные события 14 января: украинский тренер Роман Григорчук официально покинул пост тренера казахстанской Астаны; в швейцарской Лозанне продолжаются третьи Зимние юношеские олимпийские игры; 22 февраля в Лас-Вегасе в ринг снова выйдут действующий король дивзиону амеркианець Деонтей Уайлдер и скандальный британец Тайсон Фьори.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 13 января.

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