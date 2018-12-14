Факты ICTV. Спорт (14.12.2018)
Самые актуальные спортивные события 14 декабря: Динамо Киев хоть и не смог завершить 2018 на мажорной ноте, все же выиграл группу и вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА; от Украины в Лиге Европы продолжат выступления Динамо и Шахтер; полиция Австрии обвиняет пятерых российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил, что по местным законам – уголовное преступление.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-14
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