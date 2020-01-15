Факты ICTV. Спорт (15.01.2020)

Самые актуальные спортивные события 15 января: футбольный вице-чемпион Украины киевское Динамо отправляется на свои первые тренировочные сборы; украинские хоккеисты Денис Пасько и Владимир Трошкин разыграют золотые медали зимней юношеской Олимпиады в Лозанне; Ралли Дакар приходит в себя после трагедии, когда разбился Пауло Гонславеш.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 14 января.

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