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Факты ICTV. Спорт (16.09.2019)

Самые актуальные спортивные события 16 сентябрядонецкий Шахтер в непростом триллере таки вырвал победу в Заре 4:3; динамовцы в Лиге Европы дома примут шведский Мальме, а Александрия на выезде померится силами с Вольфсбургом; Манчестер Сити едет в Украину не в лучшем настроении, в Англии все громче говорят о том, что горожане уже потеряли все шансы на чемпионство.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 13 сентября.

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