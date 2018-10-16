Факты ICTV. Спорт (16.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 16 октября: двумя золотыми наградами в 10 день юношеских олимпийских игр отметились украинские спортсмены; футбольная сборная Украины сегодня может гарантировать выход в элитный дивизион Лиги наций УЕФА; впервые в истории украинец выиграл чемпионат Эстонии по авторалли.

Опубликовано Октябрь, 16 в 10:58



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