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Факты ICTV. Спорт (16.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 16 октябрядвумя золотыми наградами в 10 день юношеских олимпийских игр отметились украинские спортсмены; футбольная сборная Украины сегодня может гарантировать выход в элитный дивизион Лиги наций УЕФА; впервые в истории украинец выиграл чемпионат Эстонии по авторалли.

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