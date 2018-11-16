Факты ICTV. Спорт (16.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 16 ноября: сборная Украины по футболу сегодня заканчивает с официальными матчами этого сезона; на Итоговом турнире ATP в Лондоне определились очередные полуфиналисты; Мадс Остберг вышел в лидеры заключительного этапа чемпионата мира по авторалли – Ралли Австралии.

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