Факты ICTV. Спорт (16.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 16 ноября: сборная Украины по футболу сегодня заканчивает с официальными матчами этого сезона; на Итоговом турнире ATP в Лондоне определились очередные полуфиналисты; Мадс Остберг вышел в лидеры заключительного этапа чемпионата мира по авторалли – Ралли Австралии.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 11:10



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