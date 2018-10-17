Факты ICTV. Спорт (17.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 17 октября: сборная Украины по футболу досрочно пробилась в элитный дивизион А Лиги наций; ХК “Донбасс” потерпел четвертую неудачу в нынешнем сезоне; Валерий Горбань стал первым украинцем, который выиграл два чемпионата по ралли разных стран подряд.

Опубликовано Октябрь, 17 в 10:10



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