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Факты ICTV. Спорт (17.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 17 октября: сборная Украины по футболу досрочно пробилась в элитный дивизион А Лиги наций; ХК “Донбасс” потерпел четвертую неудачу в нынешнем сезоне; Валерий Горбань стал первым украинцем, который выиграл два чемпионата по ралли разных стран подряд.

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