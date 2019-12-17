Факты ICTV. Спорт (17.12.2019)
Самые актуальные спортивные события 17 декабря: единственный представитель Украины в еврокубках – донецкий Шахтер получил своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Им стал действующий и 37 кратный чемпион Португалии – Бенфика; бывший тренер неаполитанцев, который хоть и вывел Наполи в плей-офф, но все равно был уволен – Карло Анчелотти определился со следующим местом работы.
Смотрите также выпуск Фактов Спорт.
2019-12-17
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.