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Факты ICTV. Спорт (17.12.2019)

Самые актуальные спортивные события 17 декабря: единственный представитель Украины в еврокубках – донецкий Шахтер получил своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Им стал действующий и 37 кратный чемпион Португалии – Бенфика; бывший тренер неаполитанцев, который хоть и вывел Наполи в плей-офф, но все равно был уволен – Карло Анчелотти определился со следующим местом работы.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт.

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