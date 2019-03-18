ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт (18.03.2019)

Самые актуальные спортивные события 18 марта: в украинской Премьер лиге сегодня завершается первый этап чемпионата; на этой неделе игроки европейских клубов сосредоточатся на матчах за национальные сборные, ведь послезавтра стартует квалификация Чемпионата Европы 2020 года; Белый Барс сумел сократить счет в полуфинальной серии УкрХокЛигы против действующего чемпиона ХК Донбасс.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (18.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (15.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (15.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (15.03.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка