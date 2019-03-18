Факты ICTV. Спорт (18.03.2019)

Самые актуальные спортивные события 18 марта: в украинской Премьер лиге сегодня завершается первый этап чемпионата; на этой неделе игроки европейских клубов сосредоточатся на матчах за национальные сборные, ведь послезавтра стартует квалификация Чемпионата Европы 2020 года; Белый Барс сумел сократить счет в полуфинальной серии УкрХокЛигы против действующего чемпиона ХК Донбасс.

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