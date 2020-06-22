Факты ICTV. Спорт 18:45 (22.06.2020)

Самые актуальные спортивные события 22 июня: очередная вспышка коронавируса не остановит чемпионат в украинской футбольной Премьер Лиге. Если в донецком Олимпике больше не будет положительных тестов, кроме уже выявленных, клуб продолжит выступления; Динамо Киев может закрепиться на второй строчке чемпионата Украины; Джокович отказался сдавать тест на коронавирус.

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