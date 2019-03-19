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Факты ICTV. Спорт (19.03.2019)

Самые актуальные спортивные события 19 марта: национальная сборная Украины по футболу начала свой первый в этом году тренировочный сбор; сборная Португалии провела свою первую тренировку перед поединком с украинцами без своего лидера – Криштиану Роналду. Впрочем, игрок Ювентуса отсутствовал не из-за травмы и непременно присоединится к чемпионам Европы в ближайшие дни.

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