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Факты ICTV. Спорт (19.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 19 августа: донецкий Шахтер укрепил свою позицию во главе турнирной таблицы отечественного первенства; в остальных матчах тура отметим первое поражение Зари 1: 2 от Александрии, Ворскла разошлась миром с Днепром-1, а Десна с колосом; Андрей Ярмоленко впервые за десять месяцев сыграл за Вест Хэм в АПЛ; американка Мэдисон Киз стала победительницей домашнего теннисного турнира с призовым фондом почти 3 миллиона долларов.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 16 августа.

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