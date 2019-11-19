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Факты ICTV. Спорт (19.11.2019)

Самые актуальные спортивные события 19 ноября: Национальная сборная Украины по футболу уже на Евро 2020 и ожидает жеребьевки, которая состоится 30 ноября; в украинской хоккейной лиге стартует 17 тур; перуанские стюарды на футбольных матчах настолько суровы, что вместо того, чтобы следить за порядком во время поединков, сами выбегают на поле и еще и лупят судей.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 18 ноября.

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