Факты ICTV. Спорт (19.11.2019)

Самые актуальные спортивные события 19 ноября: Национальная сборная Украины по футболу уже на Евро 2020 и ожидает жеребьевки, которая состоится 30 ноября; в украинской хоккейной лиге стартует 17 тур; перуанские стюарды на футбольных матчах настолько суровы, что вместо того, чтобы следить за порядком во время поединков, сами выбегают на поле и еще и лупят судей.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 18 ноября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.