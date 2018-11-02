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Факты ICTV. Спорт (2.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 2 ноября: противостояние Шахтера и Динамо Киев откроет завтра четырнадцатый тур украинской Премьер-Лиги; на теннисном Мастерс в Париже продолжается борьба не только за трофей и призовые в размере почти 5,5 млн. евро, но и за выход на итоговый турнир ATP; соперник донецкого Шахтера в Лиге Чемпионов – Манчестер Сити вышел в четвертьфинал Кубка Английской Лиги.

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