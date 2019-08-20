Факты ICTV. Спорт (20.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 20 августа: 20 августа стартует последний раунд квалификации Лиги Чемпионов УЕФА; в английской Премьер-Лиге один из лидеров Манчестер Юнайтед неожиданно во втором туре потерял первые очки; украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в этом году поднялась на пятую строчку обновленного рейтинга WTA.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 19 августа.

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