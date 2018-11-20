Факты ICTV. Спорт (20.11.2018)

Самые актуальные спортивные события 20 ноября: Нидерланды – последний полуфиналист Лиги наций УЕФА; 3 декабря жребий определит полуфинальные пары Лиги наций УЕФА; Мартин Шонка впервые в карьере выиграл Red Bull Air Race. На заключительном этапе в Техасе в очной дуэли чех сошелся с лидером сезона – Майклом Гулиано.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 10:39



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