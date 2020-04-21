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Факты ICTV. Спорт (21.04.2020)

Самые актуальные спортивные события 21 апреля: немецкая Бундеслига может стать первым футбольным чемпионатом среди стран Европы, который возобновится после карантина; пока клубы пересчитывают деньги, оставшиеся после вынужденной паузы и готовятся к трансферному окну. Очевидно, теперь только единицы смогут покупать нужных футболистов по заоблачным ценам.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт.

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