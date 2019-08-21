Факты ICTV. Спорт (21.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 21 августа: плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА стартовал тремя поединками, на шаг приблизились к группового этапа Брюгге и Славия; 21 августа сыграют еще три стартовые поединки последнего раунда квалификации Лиги Чемпионов: хорватское Динамо в Загребе примет Русенборг, швейцарский Янг Бойз – Црвену Звезду, а Олимпиакос – Краснодар; экс-форвард Ливерпуля Даниэль Старридж накануне приземлился в аэропорту Стамбула, для прохождения медосмотра и подписания контракта с Трабзонспором.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 20 августа.

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