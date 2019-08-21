Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт (21.08.2019)

Самые актуальные спортивные события 21 августа: плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА стартовал тремя поединками, на шаг приблизились к группового этапа Брюгге и Славия; 21 августа сыграют еще три стартовые поединки последнего раунда квалификации Лиги Чемпионов: хорватское Динамо в Загребе примет Русенборг, швейцарский Янг Бойз – Црвену Звезду, а Олимпиакос – Краснодар; экс-форвард Ливерпуля Даниэль Старридж накануне приземлился в аэропорту Стамбула, для прохождения медосмотра и подписания контракта с Трабзонспором.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 20 августа.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (21.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (21.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (20.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.08.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка