Факты ICTV. Спорт (21.11.2019)

Самые актуальные спортивные события 21 ноября: Жозе Моуриньо снова в игре, после почти года перерыва один из самых известных тренеров современности возобновляет тренерскую деятельность, как наставник Тоттенхэма; лидер регулярного чемпионата украинской хоккейной Лиги ХК Кременчуг вернул себе 10-очковое преимущество во главе турнирной таблицы; на турнире тенниса в Мадриде, с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, испанцы без особого труда заняли первое место в группе.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 20 ноября.

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